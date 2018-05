Governo, Fassina (Leu): Savona figura competente ed equilibrata

Roma, 24 mag. - "Penso che Paolo Savona sia una figura competente, esperta ed equilibrata". Così Stefano Fassina, deputato di Leu, ad Agorà su Rai 3. Una figura, ha proseguito Fassina, "che possa interpretare in modo coerente un mandato elettorale che non è stato quello di continuare o riproporre il governo Monti, ma è stato un mandato per cambiare un quadro di regole, di obbiettivi di finanza pubblica che schiacciano quegli interessi che invece andrebbero sostenuti, quindi a me pare che vada vista come una potenzialità, anche perché ha equilibrio, ha autorevolezza". "Savona - ha concluso Fassina - riconosce che l'euro e il mercato unico colpiscono gli interessi dei lavoratori".