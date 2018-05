Pensioni, Rossi (Leu): Governo rispetti promessa quota 100

Firenze, 24 mag. - "I lavoratori rifanno giustamente i loro conti per la pensione in base a quota cento (età più anni di contributi) prevista dal contratto Lega e M5stelle". Lo afferma in un post su Facebook il presidente della Toscana, Enrico Rossi.

"Boeri -aggiunge Rossi- sostiene che costerà 15 miliardi il primo anno e venti quelli successivi. Una cifra inferiore a quella spesa da Renzi con i suoi bonus. La sinistra sfidi subito il futuro governo a rispettare le sue promesse e qualora i soldi non bastassero lo inviti a rinunciare alla flat tax che arricchisce solo chi è già ricco".