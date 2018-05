Roma, 24 mag. - "La fiducia non possiamo votarla però voteremo provvedimenti come quello sulle pensioni. Se arriveranno, voteremo dei provvedimenti per un obbiettivo di deficit che dà spazio agli investimenti e disinnesca le clausole di salvaguardia senza tagli di spesa. Ovviamente faremo tutta l'opposizione possibile a interventi che calpesteranno i diritti". Lo ha detto il deputato di Leu Stefano Fassina ad Agorà su Raitre.