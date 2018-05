Cina e Germania difendono l'accordo nuclerare con l'Iran

Pechino, 24 mag. - La Cancelliera tedesca Angela Merkel e il premier cinese Li Keqiang hanno difeso l'accordo sul nucleare formato con l'Iran e denunciato dagli Stati Uniti, con Pechino che ha avvertito che l'uscita dall'inchiesta potrebbe complicare i negoziati con la Corea del Nord.

Li, che ha ricevuto Merkel in visita a Pechino, ha sottolineato come mettere fine all'accordo "non avrebbe effetti solo sull'Iran, ma anche un effetto negativo sulla possibilità di risolvere altri conflitti internazionali attraverso dei negoziati pacifici", chiara allusione alla Corea del Nord.

Merkel da parte sua ha insistito sugli effetti economici di una denuncia dell'accordo sulle imprese europee: se queste dovessero rinunciare o ridurre gli investimenti in Iran ciò "creerebbe un'opportunità per le imprese di altri Paesi di subentrare e svolgere un ruolo più importante".