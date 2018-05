Al via Forum Economico Pietroburgo, oggi dibattito Russia-Italia -3

San Pietroburgo, 24 mag. - Il Cremlino, però, non vuole mettere a rischio la sua alleanza con l'Iran in Siria, almeno per ora. E se con la Francia -e in sostanza tutta l'Ue - concorda che è necessario salvare l'accordo con Teheran, il presidente russo non vede di buon occhio l'ampliamento dell'intesa perorato da Macron, che vuole inserire anche la questione dei missili balistici iraniani, della Siria e dello Yemen. Divergenza non da poco, che non faciliterà la firma di un memorandum di intesa da parte dei due presidenti ipotizzata nei giorni scorsi da fonti diplomatiche di entrambe le parti. Il capo dell'Eliseo sarà già domani a San Pietorburgo e per la sua prima visita di Stato in Russia Putin lo accoglierà in serata nel suntuoso palazzo di Costantino, la residenza estiva di Pietro il Grande sul Mar Baltico. E' prevista la firma di una serie di documenti intergovernativi e i due capi dello Stato secondo l'ufficio stampa del Cremlino "parleranno delle prospettive di soluzione delle crisi in Siria e in Libia".