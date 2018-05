Moscovici: su dialogo con Ue Giuseppe Conte va nel buon senso

Bruxelles, 24 mag. - "Auspico che l'Italia mantenga la fiducia in sé stessa e la fiducia nell'Europa. Il fatto che Giuseppe Conte si sia pronunciato a favore di un dialogo con le istituzioni europee va nel buon senso". Lo ha scritto il commissario Ue agli Affari economici e finanziari, Pierre Moscovici, in un commento in francese stamattina sul suo account Twitter, in riferimento alle dichiarazioni rilasciate ieri dal presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, al termine del suo colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.