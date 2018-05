Libano, Onu chiede a Hezbollah di non condurre operazioni militari

New York, 24 mag. - Il Segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha chiesto alle milizie sciite libanesi di Hezbollah di non ingaggiare azioni militari in Libano o in altre zone della regione.

"Il mantenimento da parte di Hezbollah di una numerosa e sofisticata macchina bellica fuori dal controllo del governo libanese rimane fonte di grande preoccupazione", si legge nel rapporto trasmesso da Guterres al Consiglio di Sicurezza dell'Onu; le autorità di Beirut dovrebbero impedire alle milizie di "costruire una capacità paramilitare al di fuori dell'autorità dello Stato".