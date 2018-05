Guardia finanza dell'Aquila scopere emporo di certificati falsi -3

Roma, 24 mag. - Le indagini si concludevano con l'acquisizione presso il Centro di Igiene Mentale delle cartelle cliniche e dei certificati redatti dallo psichiatra e con la perquisizione degli immobili nella disponibilita di quest'ultimo, rinvenendo, in entrambi i casi, importanti riscontri alle ipotesi accusatorie formulate a seguito dello svolgimento delle operazioni di intercettazione.

In particolare, a seguito della perquisizione eseguita presso l'abitazione del medico infedele, la Guardia di Finanza accertava l'esistenza di due locali adibiti a studio; uno di questi presentava al proprio interno un lettino medico, un separe ambulatoriale ed un armadio a vetri contenente numerosi medicinali. Il luogo, evidentemente, era dedicato anche alla ricezione dei pazienti, nonostante l'indagato operasse in regime di intra-moenia. Avvalora tale ipotesi il rinvenimento di altro materiale quali cartelle cliniche, ricettari, timbri dell'ASL.

I casi piu eclatanti di mercimonio delle funzioni da parte del detto medico hanno riguardato: la produzione di elementi di prova fittizi per incrementare le richieste risarcitorie che un politico, noto a livello locale per aver ricoperto l'incarico di consigliere regionale, aveva avanzato ad un importante societa assicurativa; l'elaborazione di false certificazioni a favore di un altro medico per evitare a quest'ultimo il trasferimento di sede; l'attestazione di patologie inesistenti fornita ad un noto pregiudicato che si era rivolto a lui per ottenere certificazioni sanitarie che lo esentassero dal presenziare ai processi a suo carico evitandogli cosi situazioni 'particolarmente stressanti'; il riconoscimento di false malattie psicosomatiche a due pubblici dipendenti che consentivano, ad uno, di assentarsi dal lavoro per periodi prolungati, e, all'altro, di ottenere l'esonero dalle attivita lavorative pur mantenendo lo stipendio; l'induzione in errore di un consulente del lavoro nominato dal Giudice del Lavoro di Avezzano che, grazie alle false certificazioni, riconosceva ad una donna una pensione di invalidita ai danni dell'INPS.

L'operazione di servizio appena conclusa attesta l'impegno costante che la Guardia di Finanza assicura nel contrasto alle frodi nei settori della previdenza ed assistenza sanitaria ed in quello della corruzione, cosi contribuendo a realizzare un utilizzo trasparente ed efficiente delle risorse pubbliche.