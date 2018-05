Fondi Ue, in Emilia-Romagna impegnati oltre 435 mln del Fse -3

Roma, 24 mag. - Tutti gli interventi dei membri del Comitato hanno sottolineato il valore attribuito dalla Regione Emilia-Romagna al partenariato, esprimendosi positivamente per il coinvolgimento vero e sistematico delle parti sociali nella programmazione, attuazione e valutazione del Programma Fse. Una prassi consolidata in Emilia-Romagna e fortemente agita con Patto per il Lavoro, e apprezzata dalla Commissione europea. "L`Emilia-Romagna dimostra ancora una volta la capacità di gestire risorse europee - ha detto Cinzia Masina, vice capo Unità Direzione generale Occupazione, Affari sociali e inclusione della Commissione Europea - e di saperle investire per uno sviluppo del territorio attento alle fragilità e alle pari opportunità, ma anche alla crescita di settori innovativi che hanno un grande potenziale in termini di occupazione, come il cinema e l`audiovisivo. Gli obiettivi in termini di dati di realizzazione target fisici sono stati raggiunti, la programmazione e l`attuazione delle diverse misure procedono a ritmi sostenuti, dimostrando come, anche grazie al dialogo sociale, le risorse del Fse possono tradursi in risposte concrete ai fabbisogni e alle aspettative delle persone e delle imprese.