Fondi Ue, in Emilia-Romagna impegnati oltre 435 mln del Fse -2

Roma, 24 mag. - Con il Patto per il Lavoro le istituzioni e il partenariato hanno condiviso l`obiettivo di fare dell`Emilia-Romagna uno snodo strategico della quarta rivoluzione industriale, posizionandosi in Europa e nel mondo come regione ad alto valore aggiunto che investe sull`innalzamento e specializzazione delle competenze delle persone e del sistema economico-produttivo. In coerenza con questo impegno, ha costruito e dato attuazione alla linea di programmazione del Fse impresa 4.0, presentata come buona prassi al Comitato di sorveglianza. Una filiera formativa che ha l`obiettivo di dotare le persone di quelle competenze necessarie all`industria manifatturiera e al terziario per cogliere le potenzialità della digitalizzazione, articolata in cinque tipologie di intervento. Il primo (10 milioni di euro, 100 progetti, 11mila partecipanti) rivolto a chi nelle imprese ha la responsabilità di gestire l`innovazione ha previsto azioni di informazione e sensibilizzazione per creare un contesto pronto e favorevole al cambiamento. Secondo intervento è quello della formazione di tecnici capaci di rispondere alla domanda di competenze e professionalità per attivare e implementare processi di sviluppo e innovazione digitale (31 operazioni e 33 percorsi per oltre 2,2 milioni di euro, destinatari 426 persone). Un terzo intervento permette ai neo laureati di acquisire conoscenze e competenze necessarie a completare e integrare curricula universitari "settoriali" per saper trasformare grandi quantità di dati in informazioni utili a forte valenza strategica (900mila euro per 744 destinatari). Quarto intervento riguarda le alte competenze e il finanziamento di borse di dottorato triennali e assegni di ricerca nell`ambito di due linee di intervento: "risorse umane per un`economia digitale", "Risorse umane per la specializzazione intelligente" (2,9 milioni di euro). Il quinto intervento è quello riconducibile alla Rete Politecnica finalizzata a rendere disponibili competenze tecniche e tecnologiche che permettano di attivare e sostenere, nei contesti operativi e nelle organizzazioni di lavoro processi di innovazione e di creazione di valore aggiunto di prodotto, processo o servizio. In questo ambito tra percorsi Its, Ifts e Formazione superiore sono stati investiti da inizio programmazione circa 30 milioni di euro: 820 le persone già formate.(Segue)