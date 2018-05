Fondi Ue, in Emilia-Romagna impegnati oltre 435 mln del Fse

Roma, 24 mag. - Sono 2.844 i progetti di orientamento, formazione e accompagnamento al lavoro approvati nell`ambito della programmazione del Fondo sociale europeo 2014/2020, di cui 2.455 avviati e 899 già conclusi. Complessivamente sono 245.629 i partecipanti già avviati alle attività, di questi 118.238 (48,1%) sono donne. In totale le risorse impegnate dalla Regione Emilia-Romagna sono oltre 435 milioni di euro, il 55,4% della dotazione complessiva per il settennato, pari per l`intero periodo a 786.250.182 euro. Altre risorse, 81 milioni di euro, sono state programmate e le procedure di valutazione si concluderanno entro i prossimi mesi. Sono questi alcuni dei dati, fotografati al 10 maggio, emersi a Ferrara durante il Comitato di sorveglianza del Fse, l`organismo previsto dai regolamenti comunitari con il compito di accertare la qualità e l`efficacia dell`attuazione del Programma operativo regionale. All`incontro hanno partecipato Cinzia Masina, vice capo Unità della Direzione generale Occupazione, Affari sociali e inclusione della Commissione europea ed Elena Murtas dell`Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (Anpal). "In un momento particolarmente importante della programmazione attuale e rispetto al dibattito sul futuro dell`Europa e delle politiche regionali, è utile ribadire che il Fondo sociale europeo è il fondo delle persone, che permette loro di avere accesso a strumenti e percorsi per specializzare ed esaltare le proprie competenze ed essere parte attiva della vita sociale- ha detto l`assessore regionale al Coordinamento delle politiche europee allo sviluppo, Patrizio Bianchi-. Questo Comitato di sorveglianza si svolge dopo aver appreso la proposta di bilancio pluriennale 2021-2027, e in attesa dei regolamenti per il prossimo ciclo di programmazione: il Fondo Sociale Europeo aumenta ma va scongiurato in ogni modo il rischio della centralizzazione. Bene il principio di visione comune e di coerenza tra politiche nazionali e regionali- aggiunge Patrizio Bianchi- ma la programmazione e gestione delle politiche per la formazione e il lavoro deve rimanere alle Regioni. Sono soprattutto gli interventi per le persone e le imprese che devono nascere nell`ambito dei contesti locali".(Segue)