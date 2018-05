Gb potrebbe chiedere all'Ue rimborso per progetto Galileo

Londra, 24 mag. - La Gran Bretagna potrebbe chiedere un rimborso di un miliardo di sterline (circa 1,1 miliardi di euro) qualora dopo la Brexit venisse esclusa dal progetto Galileo, la costellazione satellitare europea in concorrenza con lo statunitense Gps.

Secondo la stampa britannica lUe avrebbe infatti intenzione di negare alla Gran Bretagna l'accesso al sistema dopo la sua uscita, e in questo caso Londra chiederebbe la restituzione del denaro investito fin qui nel progetto, di cui era stata uno dei principali finanziatori.

Nel caso in cui Bruxelles - che ha citato difficoltà legali per la condivisione di dati riservati con un Paese non membro - mantenesse il proprio diniego la Gran Bretagna potrebbe sviluppare un proprio sistema indipendente di rilevazione satellitare.