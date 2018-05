Unimpresa: nasce Federazione Regionale Lazio, servizi per Pmi -2

Roma, 24 mag. - "Con la nascita della Federazione Lazio, raggiungiamo un`altra significativa tappa di un percorso cominciato nel 2003 e che vogliamo continuare con la stessa determinazione, consapevoli che le PMI italiane, specie quelle più piccole, hanno davvero bisogno di supporti quotidiani e di alto livello. Abbiamo sempre interpretato in questa chiave, del resto, il nostro progetto associativo che ormai ci vede presenti in modo capillare in tutte le regioni Italiane, dal Nord al Sud", dichiara il presidente nazionale di Unimpresa, Giovanna Ferrara.

"Ho fatto una scelta senza dubbio coraggiosa - afferma il presidente di Unimpresa Federazione Regionale Lazio, Ivan Sciarretta - in questo momento storico in cui versano le aziende oggi, sfiduciate dall'associazionismo e dalle futili aggregazioni e ringrazio la struttura Nazionale di Unimpresa per aver condiviso il progetto: nel momento in cui i cosiddetti corpi intermedi attraversano una fase complessa, ho deciso di attivarmi in prima persona per aiutare le imprese laziali, con una rappresentanza davvero utile e trasparente, ma soprattutto con una rete di servizi di primissimo livello, in tutti i settori. Inoltre stiamo costruendo un portale in cui avranno accesso le nostre aziende associate mettendole in rete per fare sinergia e soprattutto reali opportunità lavorative. Conosco da vicino, soprattutto per la mia attività di imprenditore, quali sono le esigenze di chi lavora in un territorio complesso, ma certamente vivo e pieno di opportunità".

"È una scommessa che voglio vincere, consapevole che nel Lazio ci sono prospettive importanti e che questa Regione può dare un contributo assai importante per la crescita del prodotto interno lordo del Paese" aggiunge Sciarretta. "Nei prossimi giorni chiederò un incontro a tutte le istituzioni Regionali, Provinciali e Comunali , a cominciare dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi", annuncia.