Unimpresa: nasce Federazione Regionale Lazio, servizi per Pmi

Roma, 24 mag. - Nasce Unimpresa Federazione Regionale Lazio. Obiettivo della nuova realtà associativa, già operativa da alcune settimane sia a Roma sia in una fetta importante del territorio della regione, informa una nota, è da un lato rappresentare e tutelare gli interessi delle micro, piccole e medie imprese laziali in tutte le sedi istituzionali, dall`altro fornire un supporto concreto alle stesse aziende con servizi a 360 gradi.

Presidente dell`Associazione è Ivan Sciarretta: 44 anni, originario di Napoli, medico chirurgo e imprenditore attivo nel campo della Sanità, Sciarretta vanta una lunga esperienza nell`Associazionismo d`impresa (ha ricoperto, tra altro, incarichi di vertice nella struttura provinciale di Latina di Confartigianato e nel regionale ha ricoperto la carica di Presidente del movimento giovani imprenditori Lazio).

Nel consiglio di Unimpresa Lazio, poi, siedono: Priscilla Marra, Jacopo Pescosolido, Rossano Petti, Sabrina Schinardi, Saverio Insofferenti. La sede principale dell`Associazione è a Roma in via Barletta 29 (zona Prati). Sono già operative, poi, le sedi provinciali/locali di Latina, Scauri in Via Appia 10.

Negli scorsi mesi, è stata costruita una fitta rete di professionisti e consulenti, che oggi consente a Unimpresa Federazione Regionale Lazio di fornire agli associati una lunga lista di servizi. Ecco i principali ambiti in cui l`associazione è già operativa: dalla sicurezza e la medicina sul lavoro all`antiriciclaggio, dalla consulenza fiscale e commerciale all`internazionalizzazione, dal supporto per l`efficienza energetica all`assistenza per i finanziamenti e per le assicurazioni oltre che per i bandi (provinciali, regionali, nazionali, europei). E ancora: formazione professionale e manageriale finanziata e non; consulenza aziendale (due diligence organizzativa, ristrutturazioni aziendali, studi di fattibilità e business plan per progetti di nuova impresa); cyber security; certificazioni linguistiche; leasing e noleggio operativo; start up ; ristrutturazioni aziendali e reti d`impresa; assistenza per la legge 231, per l`antiriciclaggio e per la privacy; Horizon 2020 e incentivi Industria 4.0; contrattualistica, mediazione civile e recupero crediti; pianificazione successoria e consulenza patrimoniale; tutela della proprietà intellettuale e operazioni su marchi e brevetti; assistenza per la finanza strutturata, dall`emissione di mini bond a interventi di finanza alternativa, dal finanziamento extrabancario al crowfunding.(Segue)