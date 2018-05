Incidente treno, Fit-Cisl: cordoglio per vittime, più sicurezza

Roma, 24 mag. - "Siamo vicini alle famiglie delle due vittime e auguriamo alla collega capotreno e agli altri feriti una pronta guarigione". Lo dichiara Salvatore Pellecchia, segretario generale aggiunto della Fit-Cisl, in merito all`incidente tra un treno regionale e un tir avvenuto a Caluso.

"Vista la gravità della situazione ci aspettiamo in giornata una convocazione straordinaria da Rfi e anche dall`Agenzia nazionale per la sicurezza delle Ferrovie - prosegue Pellecchia - per capire la dinamica del tragico incidente. Chiederemo una ricognizione dei passaggi a livello ancora esistenti sul territorio nazionale e un programma per eliminarli nel più breve tempo possibile attraverso modifiche della viabilità. Laddove esistono piani di soppressione dei passaggi a livello già programmati chiederemo di accelerare i tempi di realizzazione degli interventi, invitando tutti i livelli istituzionali interessati a contribuire fattivamente affinché ciò avvenga".

"Siamo di fronte all`ennesimo infortunio sul lavoro mortale e questo in un paese come il nostro è intollerabile. La sicurezza sui luoghi di lavoro - sottolinea - deve essere una condizione imprescindibile e bisogna lavorare per elevare gli standard di sicurezza nei trasporti e per aumentare i controlli da parte degli enti preposti. Nelle more dell`eliminazione dei passaggi a livello chiederemo all`Ansf e a Rfi di introdurre misure più restrittive per prevenire simili tragedie".