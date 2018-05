Usa valutano taglio dei fondi ad alcune agenzie Onu

Washington, 24 mag. - L'Amministrazione Trump sta valutando il taglio dei fondi a due organizzazioni dell'Onu e all'Organizzazione per la messa al bando delle armi chimiche (Opac) dopo che i palestinesi sono entrati a farne parte.

La legge statunitense infatti proibisce di finanziare agenzie Onu od organismi loro affiliati che permettano ai palestinesi - che all'Onu hanno lo status di Paese osservatore - di entrarvi come membri, in quanto tali iniziative sono ritenute "premature e controproducenti" per il processo di pace.

Oltre all'Opac - organizzazione insignita del Premio Nobel per la pace - le altre agenzie coinvolte sono quelle per lo sviluppo economico, l'Unctad (con sede a Ginevra) e quella per lo sviluppo sostenibile, l'Unido (con sede a Vienna e dai cui gli Stati Uniti si erano ritirati nel 1996).