Roma, entro settimana fiiscono lavori per voragine Via Montiglio

Roma, 24 mag. - I lavori di ripristino della fognatura e della sede stradate interessate da una voragine a via Montiglio, a Roma, per un tratto di circa 20 metri, saranno conclusi entro la settimana corrente, informa la giunta del municipio XIV, che in una nota specifica che l'alto stato di degrado del resto della condotta fogniaria e le difficoltà incontrate nelle operazioni di videoispezione dovute alla presenza di numerosi salti di quota non permettono di dare tempi certi sulla fine dei lavori che riguarderanno le necessarie indagini e la eventuale messa in sicurezza della linea intera.

Venerdì si svolgerà una riunione congiunta con tutti gli enti e gli uffici interessati per valutare la possibilità di riapertura parziale del transito veicolare almeno in una singola direzione.