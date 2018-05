Khamenei: impossibile per l'Iran "interagire" con gli Usa

Teheran, 24 mag. - L'Iran non può "interagire" con gli Stati Uniti, un Paese di cui non è possibile fidarsi e che non rispetta la parola data: lo ha affermato la Guida suprema iraniana, l'Ayatollah Ali Khamenei.

Khamenei ha parlato dopo che lunedì scorso il Segretario di Stato americano, Mike Pompeo, aveva avvertito Teheran che l'Iran verrà colpito dalle "più forti sanzioni della storia", elencando dodici condizioni necessarie per qualsiasi "nuovo accordo" dopo l'uscita di Washington dall'intesa sul nucleare iraniano del 2015.