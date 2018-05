Nigeria, Amnesty: donne alla fame stuprate da soldati e miliziani -9

Roma, 24 mag. - Amnesty International ha intervistato donne che hanno trascorso mesi o anni sotto il regime repressivo di Boko haram. Alcune hanno denunciato di essere state costrette a sposare membri del gruppo armato o di essere state frustate per aver trasgredito alle rigide regole del gruppo. Sette di loro hanno riferito di aver assistito all'esecuzione di loro parenti o conoscenti per aver tentato la fuga.

Dal 2015 numerose organizzazioni non governative e intergovernative denunciano la violenza sessuale e le morti all'interno dei campi per sfollati della Nigeria nordorientale. Nonostante promettano periodicamente di indagare, le autorità non hanno intrapreso alcuna azione concreta e non hanno portato nessuno di fronte alla giustizia. Non è neppure chiaro se siano state avviate indagini.

Nell'agosto 2017 il presidente nigeriano ad interim Yemi Osinbajo ha istituito una commissione presidenziale d'indagine per esaminare il rispetto dei diritti umani da parte delle forze armate. Molte donne hanno testimoniato dinanzi alla commissione, che nel febbraio 2018 ha trasmesso il suo rapporto finale al nuovo presidente Muhammadu Buhari.

