Nigeria, Amnesty: donne alla fame stuprate da soldati e miliziani -7

Roma, 24 mag. - Diverse donne arrivate nel 'campo satellite' di Dikwa intorno alla metà del 2017 non hanno da allora ricevuto alcun aiuto alimentare e sono morte di fame e di malattie.

Anche nei casi in cui il governo e le organizzazioni non governative internazionali distribuiscono cibo in quantità sufficiente, l'elevato livello di corruzione presente all'interno dei 'campi satellite' impedisce a molte persone di avervi accesso.

'Confinare persone nei campi senza cibo a sufficienza, nonostante il fatto che chi amministra quelle strutture sa che ciò conduce alla morte, viola i diritti umani e il diritto internazionale umanitario. Chi consente tutto ciò è colpevole di omicidio', ha sottolineato Ojigho.

(Segue)