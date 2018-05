Nigeria, Amnesty: donne alla fame stuprate da soldati e miliziani -6

Roma, 24 mag. - Nei 'campi satellite' c'è stata un'acuta crisi alimentare dall'inizio del 2015 fino alla metà del 2016, quando gli aiuti umanitari sono aumentati.

Come minimo centinaia, probabilmente migliaia di persone sono morte nel campo 'Ospedale di Bama' in quel periodo. Le testimonianze parlano di 15-30 morti al giorno e le immagini satellitari, che mostrano la rapida espansione del cimitero all'interno del campo, danno loro ragione. Morti per fame sono state registrate anche nei 'campi satellite' di Banki e Dikwa.

Nonostante dal giugno 2016 le Nazioni Unite e altre agenzie abbiano aumentato l`entità dell'assistenza umanitaria, molte donne hanno continuato a trovare difficoltà nell'accesso a quantità adeguate di cibo, anche a causa delle restrizioni alla libertà di movimento fuori dai campi.

(Segue)