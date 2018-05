Nigeria, Amnesty: donne alla fame stuprate da soldati e miliziani -3

Roma, 24 mag. - In alcuni casi, le violenze paiono far parte di un sistema di punizioni contro persone sospettate di avere legami con Boko haram. Alcune donne hanno denunciato di essere state picchiate e apostrofate come 'vedove di Boko haram' ogni volta che si lamentavano del trattamento ricevuto.

'Suona completamente scioccante che persone che hanno già tanto sofferto nelle mani di Boko haram siano condannate a subire ulteriori tremendi abusi da pare dell'esercito. Invece di essere protette, donne e ragazze sono costrette a sottostare agli stupri per evitare la fame', ha dichiatato Osai Ojigho, direttrice di Amnesty International Nigeria. (Segue)