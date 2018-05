Parlamento israeliano dibatterà riconoscimento genocidio armeno

Gerusalemme, 24 mag. - Il Parlamneto israeliano ha approvato una mozione che autorizza la convocazione di una seduta plenaria - al momento senza alcuna data - per discutere il "riconoscimento del genocidio armeno", in un periodo in cui le tensioni fra la Turchia e lo Stato ebraico rimangono alte.

Sebbene l'iniziativa non possa essere considerata come un atto ufficiale del governo israeliano, rischia di avvelenare ulteriormente le relazioni bilaterali dopo le critiche del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che ha accusato Israele di utilizzare "metodi degni dei nazisti" contro i palestinesi.