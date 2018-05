Accusati di 12 rapine in cinque mesi, due arresti nel Brindisino

Roma, 24 mag. - All`alba di questa mattina, a Oria e Brindisi, i carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo di Brindisi e della compagnia di Francavilla Fontana, hanno dato esecuzione a un`ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due rapinatori, ritenuti responsabili in concorso tra loro di 12 rapine in attività commerciali fra dicembre 2017 e lo scorso aprile.

Nove rapine sono state commesse in provincia di Brindisi: Torre Santa Susanna (3 eventi), Cellino San Marco, Villa Castelli, Erchie, Francavilla Fontana, San Michele Salentino, Carovigno e tre in provincia di Taranto: San Giorgio Jonico, Uggiano Montefusco e Grottaglie.

L'ordinanza è stata emessa dal Gip del Tribunale di Brindisi, Giuseppe Biondi, che ha accolto la richiesta avanzata da Pierpaolo Montinaro, Pubblico Ministero presso la locale Procura della Repubblica, fondata sulle risultanze investigative rassegnate dall`Arma.