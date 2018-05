Funzionario Nordcorea: il vicepresidente Pence è uno stupido

New York, 24 mag. - Un alto funzionario nordcoreano ha definito il vicepresidente americano Mike Pence "politicamente stupido" e ha minacciato di far saltare l'imminente incontro tra il presidente Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong Un. Lo scrive il Wall Street Journal.

Le tensioni tra la Corea del Nord e gli Stati Uniti sono aumentate dopo che alcuni funzionari nordcoreani hanno detto che il paese si rifiuta di soddisfare la richiesta di denuclearizzazione degli Stati Uniti. In un'intervista con Fox News all'inizio di questa settimana, Pence ha ribadito la posizione dell'amministrazione sulla denuclearizzazione per la Corea del Nord.

Proprio ieri il segretario di Stato, Mike Pompeo, ha detto di essere "molto fiducioso" sul fatto che il colloquio tra i due leader ci sarà. All'inizio della settimana Trump aveva messo in dubbio il meeting, sostenendo avrebbe potuto essere ritardato. Ieri Trump ha aggiunto che si saprà meglio cosa succederà la prossima settimana. L'incontro tra i due leader - come ha confermato Pompeo - resta fissato per il 12 giugno a Singapore.