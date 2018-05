Sky: sentenza a Milano su fatture a 28 giorni, noi corretti

Roma, 23 mag. - Sky è "convinta della correttezza del proprio operato" sulla fatturazione a 28 giorni. Lo afferma il network televisivo dopo l'ordinanza emessa dal tribunale di Milano con cui "è stata solo parzialmente accolta l'azione promossa dalla Associazione movimento consumatori (Amc)".

Sky "innanzitutto prende positivamente atto che il tribunale ha ritenuto che il passaggio, da parte di Sky, dalla cadenza di fatturazione mensile a quella a 28 giorni dello scorso ottobre è stata pienamente legittima, anche alla luce della normativa di settore, sia sotto il profilo sostanziale che sotto il profilo della sua comunicazione al cliente".

La società prende atto "che il tribunale ha giudicato corretti i mezzi di comunicazione utilizzati da Sky per comunicare il ritorno alla fatturazione mensile imposta dalla legge 172 del 2017, sollevando invece rilievi critici con riferimento a un asserito aumento del costo unitario dei pacchetti e alle modalità di comunicazione di tale asserita modifica".

Sky "è pienamente convinta della correttezza del proprio operato anche relativamente a quest'ultimo punto poichè, come Sky confida che emergerà da un esame più approfondito a seguito del reclamo che i legali dell'azienda si apprestano a proporre, in realtà nessun aumento di prezzo è stato apportato da Sky nel ritorno alla fatturazione mensile, passaggio peraltro imposto dalla legge e non frutto di un'autonoma scelta di Sky".

"Riguardo alla parte della decisione - conclude la società - relativa ad alcune clausole delle condizioni generali di abbonamento, ferma la proposizione del reclamo anche avverso quest'ultimo punto, Sky ribadisce che nulla cambierà nella sua prassi, poichè Sky ha sempre concesso il recesso gratuito ai propri abbonati in occasione della modifica unilaterale delle condizioni di abbonamento, circostanza che tuttavia non ricorre nel caso del ritorno alla fatturazione di cui alla legge 172".