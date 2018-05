Roma, 23 mag. - "Abbiamo fatto un contratto di governo in maniera trasparente, non abbiamo mai avuto il piacere di leggere invece il contratto del patto del Nazareno, ogni tanto ne usciva fuori un estremo. Non è un caso che chi lo ha fatto sta oggi all'opposizione, quelli che non lo hanno fatto adesso vanno al governo". Lo ha detto il leader M5s, Luigi Di Maio, in diretta facebook.