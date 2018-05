Ue raccomanda tagliare pensioni più alte basate sul retributivo

Roma, 23 mag. - E' la numero 11 delle 26 "raccomandazioni specifiche per paese" che la Commissione europea ha rivolto a 27 Stati membri dell'Ue (manca solo la Grecia) e presentato oggi a Bruxelles: indica che vi sarebbero "rilevanti risparmi" nella spesa sociale se fossero ridotte le pensioni più alte per la parte basata sul vecchio sistema retributivo.

"Rispettando i principi di equità e di proporzionalità, considerevoli risparmi potrebbero essere conseguiti intervenendo sui diritti alle pensioni più alte, non corrispondenti ai contributi versati".

A quanto si apprende a Bruxelles, la citazione dei principi di equità e proporzionalità e la limitazione del suggerimento di ridurre i pagamenti alle sole pensioni più alte, per la parte calcolata col metodo contributivo, fanno riferimento alla giurisprudenza della Corte Costituzionale italiana in materia di "diritti acquisiti" per i pensionanti.