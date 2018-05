Migranti, associazione est Europa: ucraini discriminati

Roma, 23 mag. - "Juncker, dichiarando di voler tutelare gli africani presenti in Italia, ha discriminato ancora una volta i molti immigrati ucraini ed europei che vivono in Italia". Lo afferma in una nota Dorota Shkurashivska, Presidente dell`associazione di stranieri dell`est Europa Azazello.

"Secondo i burocrati di Bruxelles - prosegue - e la propaganda dei grandi media, sono degni di tutela solo gli immigrati africani, arabi e medio orientali. Spendono fiumi di parole per i moltissimi finti profughi che sbarcano illegalmente in Italia ma non hanno mai speso una sola parola per gli immigrati dell`est Europa e in particolare per gli ucraini che in questi anni di guerra civile avrebbero tutto il diritto di una maggiore attenzione. Evidentemente noi ucraini abbiamo il grave difetto di essere europei e cristiani, colpe inaccettabili per Juncker e per chi governa oggi l`Unione Europea".