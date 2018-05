Di Maio: ringrazio Mattarella, ha rispettato Costituzione

Roma, 23 mag. - "Non dico che sarà tutto facile, lo avete visto, abbiamo assistito a livelli di attacco inimmaginabili: in un solo giorno Giuseppe Conte lo si voleva trasformare nel male di questo paese, sembrava che tutte le colpe fossero sue. Ma abbiamo resistito e devo dire Mattarella ha incaricato Conte su indicazione di due forze politiche. C'era qualche maligno che nel retroscena dei giornali diceva che Mattarella non volesse accogliere questa volontà di due forze politiche, invece è stato pienamente rispettoso della Costituzione e ci mancherebbe altro e per questo anche noi lo ringraziamo per quello che ha fatto". Lo ha detto il leader M5s, Luigi Di Maio, su facebook.