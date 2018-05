Governo, Di Maio: oggi una liberazione, è momento storico

Roma, 23 mag. - "Oggi è stata una vera e propria liberazione ma non per noi. Sono dei momenti importanti perché sta per partire un governo del cambiamento, sta per partire la terza repubblica, ci ritroviamo al centro di questo momento storico". Lo ha detto il leader M5s, Luigi Di Maio, in diretta facebook dopo l'incarico conferito a Giuseppe Conte per formare il governo.

"È un momento storico - ha aggiunto - in cui i padri che perdono il lavoro, le madri che perdono il lavoro e non sanno come dar da mangiare ai propri figli mentre cercano un altro lavoro avranno diritto a un reddito di cittadinanza. Quelli danneggiati, truffati dalla riforma Fornero avranno il diritto sacrosanto di vedere il Parlamento che abolisce la riforma Fornero, gli imprenditori vessati dalle tasse avranno leggi inutili abolite e una nuova riforma delle aliquote fiscali, un sistema fiscale innovativo".