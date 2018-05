Roma, 23 mag. - "Nessuno faccia il furbo. I vitalizi nel Lazio dal 2013 sono stati aboliti per nostra puntuale iniziativa d`aula. Non solo, su quelli del passato siamo intervenuti con una manovra che ha resistito ad ogni tipo di ricorso, ossia quella del contributo di solidarietà che noi confermeremo come spiegato oggi in commissione bilancio dal Presidente Leodori". Lo afferma in una nota il capogruppo Pd Lazio, Mauro Buschini.