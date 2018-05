Dazi, Confagricoltura: sale rischio di guerra commerciale Usa-Ue

Roma, 23 mag. - Cresce il rischio di una guerra commerciale tra Usa e Ue. Lo afferma la Confagricoltura, sottolineando che "secondo le ultime notizie in arrivo dagli Usa" potrebbe non essere confermata l'esenzione, in scadenza il primo giugno, dai dazi sulle importazioni di acciaio e alluminio in partenza dall'Ue. "Se le notizie saranno confermate - sostiene il presidente Massimiliano Giansanti - c'è il rischio di una pericolosa escalation di ritorsioni e contromisure che avrebbe pesanti contraccolpi sul settore agroalimentare. L'agroalimentare italiano correrebbe gravi rischi, se partisse una guerra commerciale tra le due sponde dell'Atlantico".

Per le esportazioni agroalimentari italiane, "con oltre quattro miliardi di euro l'anno, quello statunitense rappresenta il primo mercato di sbocco fuori dall'Ue e il terzo in assoluto. E i vini incidono per il 35% sul totale dell'export".

"Va fatto ogni sforzo nel poco tempo che resta a disposizione - aggiunge il presidente di Confagricoltura - per trovare una soluzione condivisa sui dazi e avviare un negoziato bilaterale per regolare il contenzioso. Potrebbe essere proposta anche una riforma dell'Organizzazione mondiale del commercio, tenendo conto di tutti gli effetti determinati dalla globalizzazione".