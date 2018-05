Roma, 23 mag. - Quello guidato da Giuseppe Conte "sarà un governo politico". "Io spero di esserci e spero ci siano quanti più esponenti M5s possibili. Ma sarà un governo politico perché mette al centro per la prima volta gli obiettivi che la politica ha ignorato per trent'anni: i diritti dei cittadini, la trasparenza, l'innovazione. Ci sarà tanto da fare, avremo tante persone contro, ne avete avuto un assaggio in questi giorni". Lo ha detto il leader M5s, Luigi Di Maio, in diretta facebook.