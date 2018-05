Roma, 23 mag. - "Noi siamo pronti a fare un'opposizione netta e costruttiva. I contenuti del contratto di Lega e Cinque Stelle sono dannosi per l'Italia e abbiamo il dovere di avanzare le nostre proposte alternative. Al Prof. Conte che si proclama avvocato dei cittadini diciamo che l'Italia non si governa come fosse in Tribunale". Lo afferma il segretario reggente del Partito democratico Maurizio Martina.