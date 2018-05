Marin (Fi): Conte cardinale prima del voto, Papa dopo i risultati

Roma, 23 mag. - "Dopo 80 giorni dalle elezioni viene incaricato come Presidente del Consiglio il professor Giuseppe Conte. Un tecnico, quindi, che non è mai stato eletto né è mai stato candidato a qualsivoglia competizione elettorale". Lo afferma in una nota Marco Marin, deputato di Forza Italia.

"Del presidente del Consiglio incaricato - aggiunge - ricordiamo che se il M5S avesse vinto le elezioni sarebbe stato ministro del governo Di Maio. Entrato cardinale prima delle elezioni è uscito Papa 80 giorni dopo i risultati elettorali".

"Basta questo per capire quanto il nascente governo M5S-Lega sia a trazione grillina. Se qualcuno avesse ancora dei dubbi si legga il contratto di governo. Dall'assistenzialismo cronico allo statalismo passando per tutta una serie di no di tipico stampo grillino. Per questo, noi saremo all'opposizione del governo Conte", conclude.