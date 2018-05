Mulè (Fi): Conte applicherà sentenza di condanna per l'Italia

Roma, 23 mag. - "Il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte ha rivendicato e messo il timbro su un contratto intriso di statalismo e contrario allo sviluppo che, parole sue, costituirà il fondamento dell'azione di governo. Basta questo per rendere palesi tutte le fortissime preoccupazioni che nutrivamo: un premier tecnico non eletto dai cittadini applicherà un programma intriso di "no" a tutte quelle misure necessarie per far ripartire l'Italia richieste a gran voce ancora stamattina dagli imprenditori italiani e che costituivano la spina dorsale del programma del centrodestra". Lo dichiara Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri alla Camera e al Senato.

Aggiunge Mulè: "Il professor Conte che si propone di essere l'avvocato difensore del popolo italiano sa di arrivare fuori tempo: quel contratto che si appresta ad applicare rappresenta infatti una sentenza di condanna per il futuro dell'Italia. Sappia il professor avvocato Conte che Forza Italia non gli concederà alcuna attenuante: faremo responsabilmente di tutto per evitare che quello che sta per nascere sia il governo del cambiamento... in peggio".