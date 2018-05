Fed: incertezze commerciali possono diminuire la fiducia

New York, 23 mag. - Le incertezze commerciali, soprattutto quelle legate alle trattative tra Stati Uniti e Cina, possono "pesare sulla fiducia e sulle spese delle aziende". È quanto emerge dai verbali della riunione della Federal Reserve dell'1-2 maggio, quando si è deciso di mantenere invariati i tassi all'1,5-1,75%.

Oltre alla Cina, anche i negoziati con Canada e Messico per il rinnovo del Nafta sono sotto osservazione da parte del Federal open market committee, il braccio di politica monetaria della Fed. Le interviste realizzate in alcuni distretti americani hanno mostrato "preoccupazioni sui possibili effetti avversi dati da dazi e restrizioni commerciali", che potrebbero spingere le aziende a "posticipare o ritirare i loro piani di spesa per capitale".