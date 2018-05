Salvini: Savona all'Economia è una garanzia per gli italiani

Roma, 23 mag. - Paolo Savona resta il nome della Lega per il ministero dell'Economia. Lo ha detto Matteo Salvini lasciando Montecitorio. "Savona ha l'onestà, la coerenza e la dignità per sottolineare quello che in Europa non funziona, mi sembra un titolo di merito non di demerito", ha sottolineato.

"Noi - ha precisato - non andiamo a sfasciare niente ma a ricostruire la posizione dell'Italia in Europa con orgoglio senza essere subalterni a nessuno. Ne parlerò con Conte ma l'onestà e la pulizia di Savona è garanzia per 60 milioni di italiani che avrebbero a Bruxelles qualcuno che tratta col principio che l'interesse nazionale italiano viene prima di tutto".

Salvini fa sapere che "domani" vedrà il premier incaricato Giuseppe Conte e conferma la sua disponibilità a entrare al governo: "Se serve io sono assolutamente e totalmente a disposizione".