Federal Reserve, verso un rialzo dei tassi a giugno

New York, 23 mag. - Si avvicina un altro rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve se le condizioni economiche continueranno in questa direzione. Il che fa pensare a un rialzo a giugno nel corso della riunione del 12 e del 13. È quanto emerge dai verbali della riunione della banca centrale statunitense dell'1-2 maggio, quando si è deciso di mantenere invariati i tassi all'1,5-1,75%.

"Molti partecipanti credono che, se le informazioni in arrivo confermassero in generale l'outlook economico, sarebbe probabilmente appropriato fare un altro passo nel ridurre la politica monetaria accomodante", si legge nelle minute. Si sottolinea inoltre come la pressione sui salari in generale resti moderata, il mercato del lavoro potrebbe creare nuovi posti e infine l'aumento dei prezzi del petrolio potrebbe rafforzare l'inflazione, che si sta avvicinando all'obiettivo del 2%. Il rialzo di giugno sarebbe il secondo dell'anno.