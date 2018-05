Torino, disinnesco bomba al Lingotto: in moto l'organizzazione -2

Roma, 23 mag. - Ecco quindi come avverranno le operazioni di sgombero.

Zona Rossa e zona Gialla

Tutti i residenti saranno evacuati, così come avverrà per gli ospiti dei tre alberghi e del residence. Serrande dei negozi abbassate, tapparelle e persiane dovranno essere chiuse con i vetri spalancati per evitarne la rottura in caso di esplosione.

L`evacuazione dei circa 2000 residenti - e dei loro animali d`affezione - avverrà a partire dalle ore 8 di domenica 27 maggio e dovrà concludersi entro le 9,30. sarà adottata un`ordinanza istitutiva di divieti di transito e sosta con rimozione forzata. Chi non potrà allontanarsi per recarsi da parenti o amici potrà recarsi al Punto di raccolta di via Nizza angolo via Biglieri dove sarà condotto con alcuni mezzi gratuiti nel Centro di accoglienza del Palavela, in via Ventimiglia 145, da cui saranno riaccompagnate a operazioni terminate. Qui le persone evacuate potranno contare su assistenza e generi di prima necessità.

L`informativa per i cittadini

Nei prossimi giorni verrà diffusa una scheda informativa con i dettagli dell`operazione, allegata al presente comunicato. I volontari della Protezione civile, a partire da domani, si occuperanno della sua distribuzione nelle caselle postali e dell`affissione ad ogni portone. Sempre i volontari, insieme alle Forze dell`Ordine e alla Polizia Municipale, saranno impiegati per il controllo degli accessi alle aree durante l`intervento degli artificieri.

Trasporto pubblico

La chiusura di via Genova e di via Nizza comporta la deviazione delle linee 1, 17 , 18, 35, 42, 74 e della linea extraurbana Torino-Alba su via Ventimiglia. Inoltre il servizio della metro da inizio servizio sarà limitato a Porta Nuova con istituzione di speciali navette sostitutive per piazza Carducci. Per i percorsi delle linee deviate si rimanda al sito Gtt: http://www.gtt.to.it/cms/avvisi-e-informazioni-di-servizio/torino- e-cintura/4964-messa-in-sicurezza-ordigno-bellico-in-zona-lingotto -limitazione-metro-e-variazioni-linee-domenica-27-maggio

Telefonia mobile, gas, energia

Entro i confini delle due aree i segnali di telefonia mobile saranno sospesi durante il disinnesco per garantire la sicurezza degli operatori per essere ripristinati appena possibile. Possibile sospensione delle forniture di gas ed energia.