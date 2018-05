Torino, disinnesco bomba al Lingotto: in moto l'organizzazione

Roma, 23 mag. - A Torino domenica 27 maggio avranno luogo le operazioni di disinnesco dell`ordigno bellico ritrovato nel cantiere a fianco del centro commerciale Eataly, in zona Lingotto, il 16 maggio scorso. Circa 2000 persone saranno evacuate, metropolitana limitata a Porta Nuova, linee di tram e bus deviate per tutta la durata delle operazioni, che avranno inizio a partire dalle ore 9,30.

Le operazioni di rimozione delle spolette dureranno tra le due e le sei ore, poi l`ordigno sarà trasportato in territorio di altro comune per il brillamento. Nei prossimi giorni la sindaca di Torino predisporrà un`ordinanza per definire le norme di sicurezza necessarie. A seguito di ulteriori accertamenti dell`Esercito sull`ordigno, infatti, si è deciso di estendere le prescrizioni della zona Rossa a tutta l`area Gialla.

Il punto di coordinamento e controllo dell`intera attività di disinnesco sarà allestito presso il Centro comunale di protezione civile del Comune di Torino, in via delle Magnolie n.5. "Il Comune di Torino è incaricato di tenere diretti contatti con i soggetti istituzionali, gli Enti e le Aziende interessate per l`efficiente composizione e operatività della struttura di coordinamento", spiega l`ordinanza prefettizia pubblicata poche ore fa. Le operazioni di disinnesco saranno guidate, com`era avvenuto per quelle di messa in sicurezza dell`ordigno, dagli artificieri del 32° Reggimento Genio Guastatori di Fossano. (Segue)