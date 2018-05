Usa: Nfl punirà gli atlenti, inno in piedi per accontentare Trump

New York, 23 mag. - La Nfl ha modificato le sue regole al fine di evitare le polemiche che hanno colpito la lega negli ultimi due anni e che hanno fatto arrabbiare il presidente americano Donald trump.

Alzarsi in piedi per ascoltare l'inno nazionale prima delle partite diventa di fatto obbligatorio per i giocatori della Nfl. I proprietari delle squadre del campionato di football americano hanno deciso che le squadre possono essere punite se i loro giocatori in campo "non stanno in piedi e non mostrano rispetto" alla bandiera Usa durante l'inno. I giocatori potranno però scegliere di restare nello spogliatoio fino alla fine dell'inno; in precedenza la loro presenza in campo era invece richiesta.

Trump accusò la Nfl di non rispettare il Paese, permettendo ai giocatori di inscenare proteste durante l'esecuzione dell'inno poggiando un ginocchio a terra o stando seduti. Le proteste iniziarono con Colin Kaepernick, per manifestare contro le violenze commesse sugli afroamericani dalla polizia.