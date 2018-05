Bielorussia, giornalista ucraino condannato a 8 anni di carcere

Kiev, 23 mag. - Pavlo Charoiko, giornalista della radio pubblica ucraina accusato di spionaggio, è stato condannato ad "oltre otto anni di carcere" dalla giustizia bielorussa: lo ha reso noto il Ministero degli Esteri ucraino.

Il Ministro non ha fornito dettagli sulla data in cui è stato emesso il verdetto né sul reato di cui l'uomo è stato riconosciuto colpevole; Charoiko era stato arrestato nell'ottobre del 2017 e da allora si trova in un carcere gestito sai servizi segreti bielorusso, che hanno mantenuto la denominazione sovietica di Kgb.