New York, 23 mag. - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, non può bloccare gli utenti sul suo profilo Twitter. Lo ha stabilito un giudice federale dello stato di New York, sostenendo che il profilo Twitter di Trump è un "forum pubblico" e che impedire a qualcuno di seguirlo viola il primo emendamento alla Costituzione americana, che difende la libertà di parola e di espressione. Il presidente infatti ha bloccato diversi profili critici nei suoi confronti.

Il caso è stato portato davanti ai giudici dal Knight First Amendment Institute della Columbia University e da sette persone che erano state bloccate da Trump dopo aver criticato il suo comportamento. Trump tuttavia potrà rendere muti i profili: in questo modo potranno continuare a seguire i suoi tweet e a commentarli, ma il presidente non riceverà più le notifiche e non visualizzerà più i tweet di quegli utenti.