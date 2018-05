Roma, 23 mag. - "Aspettiamo il presidente Conte in aula per la fiducia. Siamo curiosi di vedere come riuscirà a trasformare il contratto di Lega e M5S pieno di misure costosissime e di fatto irrealizzabili, con un rigoroso programma di governo". Lo dichiara il capogruppo del Pd a Palazzo Madama Andrea Marcucci.