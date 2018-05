Roma, 23 mag. - Sono "disponibile" a svolgere il ruolo di premier "senza risparmiarmi, con il massimo impegno e responsabilità. Nei prossimi giorni tornerò" al Quirinale "per sciogliere la riserva e per sottoporre la lista dei ministri. Non vedo l'ora di iniziare a lavorare sul serio". Lo ha detto il premier incaricato, Giuseppe Conte, dopo il colloquio al Quirinale.