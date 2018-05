Conte, ancora un professore per Chigi. L'inciampo sul curriculum

Roma, 23 mag. - Avvocato e professore di diritto privato all'Università di Firenze Giuseppe Conte, 54 anni, è il premier incaricato per la guida del governo M5s-Lega.

Con una lunga carriera accademica ma nessuna esperienza politica diretta (a parte la sola ammissione di aver "votato sinistra in passato"), il nome di Conte è venuto fuori per la prima volta sulla scena politica quando Luigi Di Maio lo ha indicato, prima del voto, come futuro ministro della Pubblica amministrazione. Conte è, tra l'altro, l'estensore del programma del Movimento cinque stelle sulla giustizia, a riprova dello stretto rapporto con lo stesso Di Maio.

Nato a Volturara Appula, in provincia di Foggia, Conte si è laureato in Giurisprudenza alla Sapienza di Roma nel 1988 e ha poi insegnato, tra l'altro, alla Lumsa di Roma, all'Università di Malta e a quella di Sassari. E' stato anche componente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. Sul suo curriculum, nei giorni scorsi, è scoppiata la polemica, per alcune esperienze di ricerca all'estero indicate dal professore, tra cui una alla New York University. Qui, in un curriculum pubblicato sul sito della Camera, Conte ha scritto di aver "perfezionato e aggiornato i suoi studi" ma la NYU, attraverso una portavoce, ha precisato al New York Times che "una persona con quel nome non risulta in nessun archivio, né come studente né come membro della facoltà", aggiungendo che è "possibile che abbia frequentato corsi di uno-due giorni per i quali l'Università non tiene registrazioni". E chiarendo poi che Conte ha potuto usare la biblioteca della facoltà di giurisprudenza tra il 2008 e il 2014 per condurre ricerche.

Durante la presentazione della squadra di governo del Movimento cinque stelle Conte aveva sottolineato che "bisogna drasticamente abolire le leggi inutili, che sono molte più delle 400 indicate da Luigi Di Maio", e "rafforzare la normativa anti-corruzione prevedendo quelle iniziative che si muovono nello spazio oscuro che precede la corruzione". Infine "rivedere, pressoché integralmente, la riforma della cattiva scuola".