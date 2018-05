Crescita cervello umano è stata causata da sfide ecologiche -2

Parigi, 23 mag. - Per verificare l'effetto degli stimoli ambientali sulla crescita cerebrale lo studio ha approntato dei modelli matematici di "cervello", posti di fronte all'equivalnete matematico di cercare una preda col cattivo tempo o su un terreno difficile, di preservare il cibo per evitare che andasse a male o di immagazzinare l'acqua in un periodo di siccità.

Inoltre sono state introdotte delle "sfide" di tipo sociale, per valutare l'influenza sulla crescita cerebrale e la concorrenza fra individui e gruppi; fatto interessante, la cooperazione è stata associata ad una diminuzione delle dimensioni cerebrali, probabilmente a causa della condivisione di risorse fra i singoli individui.

(Segue)