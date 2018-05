Crescita cervello umano è stata causata da sfide ecologiche

Parigi, 23 mag. - Il cervello umano è sproporzionato rispetto a quello di altri mammiferi per effetto della risposta a stimoli ambientali che costrinsero la nostra specie a ideare soluzioni innovative per la ricerca del cibo e di un rifugio e per trasmettere il patrimonio culturale alla prole: è quanto risulta da una ricerca della scozzese Università di St Andrews.

Fino ad oggi si riteneva che la crescita del cervello fosse stata causata dal fenomeno inverso, ovvero dalla complessa interazione sociale fra i primati: il nuovo studio suggerisce invece che tale interazione possa rappresentarne un effetto.

(Segue)